Il ritorno di Mourinho al Real Madrid, Athletic non si fa capace: che cos’è, un pesce d’aprile?

Athletic si chiede se il ritorno al passato sia una buona idea per i blancos e cosa potrebbe ancora affascinare Florentino Perez del calcio dello Special One. Con Xabi Alonso l'esperimento "moderno" non è riuscito.

Il Real Madrid sta prendendo in considerazione l’idea di riportare José Mourinho in panchina. Ma Athletic si chiede: come mai si è ancora affascinati dal calcio dello Special One? Si tende infatti a elogiare sempre di più le idee di allenatori giovani, ma il “vintage” di Mourinho sembra non morire mai e lo ha capito anche Florentino Perez, che starebbe spingendo per un ritorno dell’attuale tecnico del Benfica in Spagna.

Il New York Times scrive:

La notizia che il Real Madrid sta davvero contemplando l’idea che Jose Mourinho torni al Bernabeu è una di quelle storie che ti fa controllare se è il 1° aprile. Dai, davvero? Non abbiamo ancora finito con tutto ciò?

Cosa significherebbe per il Real Madrid il ritorno di Mourinho

La carriera di Mourinho viene paragonata, dal portale sportivo del New York Times, a una saga senza fine con sceneggiatori di Hollywood a corto di idee, ma che tentano di sfornare l’ennesimo sequel. Tuttavia, è dall’esperienza con la Roma che lo Special One non si confronta con un campionato di primo livello e Athletic dà dunque sorprendente l’interesse di Florentino.

Per Athletic, così come per tanti altri, Mourinho avrebbe imboccato la china discendente della carriera.

Ma cosa potrebbe piacere al presidente del Real che lo inciti a voler riportare un tecnico così alla corte dei blancos? In questo momento, scrive il portale, serve qualcuno capace di gestire lo spogliatoio al Madrid e che non si faccia intimidire dalla grandezza del club, capace di reggere le pressioni mediatiche e di una tifoseria esigente.

Il ritorno al passato del Real funzionerà? L’esperimento “moderno” con Xabi Alonso non ha funzionato; con Carlo Ancelotti sì, ma lui e Mourinho non sono propriamente somiglianti come allenatori. Vedremo se basterà a cancellare le ultime due stagioni disastrose del club.

Conclude scrivendo:

Proprio quando pensi che il gioco al livello più alto si sia evoluto oltre il pragmatismo, si torna indietro ai lanci lunghi e a José.