Il rientro di Lukaku potrebbe slittare ancora
Corsport: "Il belga era atteso in settimana ma il dubbio resta"
Romelu Lukaku è uccel di bosco e potrebbe esserlo anche post-Parma. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Lukaku, il rientro slitta ancora
Riporta il Corsport:
“Hojlund è pronto a tornare al centro dell’attacco del Napoli dal primo minuto oggi al Tardini contro il Parma, dopo aver smaltito il virus influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida con il Milan. Conte conferma i Fab Four nella versione riveduta: Anguissa e Lobotka a centrocampo, De Bruyne e McTominay alle spalle della punta.
Di nuovo titolare anche Politano, a destra, con Spinazzola a sinistra. Tris di mancini in difesa davanti a MilinkovicSavic: Juan Jesus, Buongiorno, Olivera. Non ancora disponibili Di Lorenzo, Neres, Rrahmani, Vergara e Lukaku. A proposito di Romelu: il suo rientro dal Belgio, dove sin dalla sosta ha scelto di smaltire un problema all’ileopsoas, mancando una doppia convocazione del club, potrebbe slittare. Era atteso in settimana, ma il dubbio resta.”