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Il rientro di Lukaku potrebbe slittare ancora

Corsport: "Il belga era atteso in settimana ma il dubbio resta"

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Db Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku è uccel di bosco e potrebbe esserlo anche post-Parma. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Lukaku, il rientro slitta ancora

Riporta il Corsport:

“Hojlund è pronto a tornare al centro dell’attacco del Napoli dal primo minuto oggi al Tardini contro il Parma, dopo aver smaltito il virus influenzale che lo ha costretto a saltare la sfida con il Milan. Conte conferma i Fab Four nella versione riveduta: Anguissa e Lobotka a centrocampo, De Bruyne e McTominay alle spalle della punta.

Di nuovo titolare anche Politano, a destra, con Spinazzola a sinistra. Tris di mancini in difesa davanti a MilinkovicSavic: Juan Jesus, Buongiorno, Olivera. Non ancora disponibili Di Lorenzo, Neres, Rrahmani, Vergara e Lukaku. A proposito di Romelu: il suo rientro dal Belgio, dove sin dalla sosta ha scelto di smaltire un problema all’ileopsoas, mancando una doppia convocazione del club, potrebbe slittare. Era atteso in settimana, ma il dubbio resta.”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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