Repubblica: oggi il Napoli ha poco da perdere. Conte e De Laurentiis si incontreranno a fine stagione, per programmare il futuro

Il Napoli torna a Parma dove di fatto vinse lo scudetto

Parma-Napoli. Lo scorso anno significò scudetto virtuale. Fu la giornata vissuta in concomitanza con Inter-Lazio. Due pareggi che di fatto cucirono il tricolore sulle maglie azzurre. Scudetto fu poi vidimato dai gol di McTominay e Lukaku in casa contro il Cagliari all’ultima giornata.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

È il remake del duello di un anno fa, quando il Napoli mise le mani sul titolo proprio a Parma. Ma c’è una differenza sostanziale: il vantaggio

dell’Inter rimane molto ampio e gli azzurri devono dunque sperare nei passi falsi della capolista, non essendo padroni (a dispetto di 11 mesi fa)

del loro destino. È altrettanto vero però che la squadra di Conte può scendere in campo con poco da perdere e con la mente completamente

libera, visto che a fine febbraio sembrava tagliata fuori in maniera definitiva dalla lotta per lo scudetto.

È molto solido anche il rapporto tra De Laurentiis e Conte, di cui il presidente ha parlato durante una lunga intervista alla Cbs. (…) I due si incontreranno a fine stagione, per programmare il futuro. Ma prima c’è lo sprint scudetto. A Parma l’arma in più sono i 3500 tifosi al seguito, per il sogno rimonta.