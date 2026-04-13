Il nuovo Napoli prevede ingaggi ridotti e meno investimenti

È già di tempo di futuro, il campionato è bello che archiviato. Lo scudetto ormi è andato. Resta la Champions ma il Napoli ha otto punti di vantaggio sul Como a sei giornate dal termine. Le parole di Conte nel post-Parma si spiegano con la necessità di mantenere alta la tensione nello spogliatoio ed evitare un crollo come quello del Milan. Ne scrive Monica Scozzafava sul Corriere della sera che si sofferma anche sul futuro del club, con Conte o senza:

Cosa fa un allenatore che deve tenere alte le motivazioni per altre sei partite e che in questo momento non sa ancora quale sarà il suo futuro? Insiste e rilancia, Conte: «Il nostro sogno era legato esclusivamente a chi ci sta davanti e vedendo i numeri dell’inter… è complicato. Continuiamo il nostro percorso, mancano sei partite, bisogna però blindare la qualificazione Champions, che lo ricordo, è l’obiettivo principale».

Punti necessari per cominciare a programmare la prossima stagione, che parte dall’incontro di fine maggio fra allenatore e De Laurentiis. Il posto da c.t. della Nazionale lusinga Antonio («ma non ho dato alcuna disponibilità, ho un contratto qui» chiarisce), il presidente del Napoli potrebbe cedere rispetto a una riprogrammazione che prevede ingaggi ridotti e investimenti meno dispendiosi. Il futuro pero non è adesso: Conte nel post Parma porta evidenti i segni del cazzotto preso dopo neanche un minuto di gioco.