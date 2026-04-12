Conte: “Il sogno continua. Invece di 7 punti ora ne abbiamo 6 dall’Inter”

In conferenza: "La Champions è l'obiettivo, lo scudetto deve essere sempre la ciliegina sulla torta. Avete visto quando il Napoli non è entrato in Champions i danni che ci sono stati e che stiamo pagando ancora"

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza dopo la partita pareggiata contro il Parma

Parma-Napoli 1-1, Conte in conferenza

Un rimpianto per quello che avete creato e per la classifica?

“Sicuramente visto il risultato finale dobbiamo essere rammaricati, però sapevamo benissimo che avremmo incontrato un Parma molto difensivo e dopo 30 secondi abbiamo concesso un gol che non dovevamo concedere. Ci sta che si possano commettere degli errori, poi Strafezza è stato molto bravo. Sapevamo che il Parma ci avrebbe aspettato negli ultimi 30 metri e ci siamo messi la partita in salita. Abbiamo dovuto faticare tanto e correre tanto e siamo stati anche bravi. Dispiace perché c’è poco da rimproverare ai ragazzi, oggi i numeri non parlano. Detto questo abbiamo sempre parlato di sogno e il sogno continua. Invece di 7 punti ora ne abbiamo 6 dall’Inter. Noi dobbiamo guardare la Champions. Quello che dipende da noi è cercare di dare il massimo”

Avete fatto tante rimonte, oggi non ci siete riusciti.

“Fare tante rimonte ha aspetti positivi e negativi. L’aspetto positivo è la forza, la cattiveria e la voglia di non piegarsi al fatto che si è sotto. L’aspetto negativo è che dobbiamo sempre prendere uno schiaffone prima di rispondere. I ragazzi stanno bene, fisicamente e mentalmente”

Ci sono più rimpianti o soddisfazione?

“Penso che siamo partiti con l’obiettivo di riproporsi di nuovo in Champions. Avete visto quando il Napoli non è entrato in Champions i danni che ci sono stati e che stiamo pagando ancora. Lo scudetto deve essere sempre la ciliegina sulla torta perché ci deve essere un equilibrio tra investimento e risultato. Quest’anno abbiamo già portato a casa la Supercoppa e se ci qualifichiamo anche in Champions penso che avremmo fatto qualcosa di importante”