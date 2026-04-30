Il Napoli ha trovato l’erede di Anguissa: Atta dell’Udinese
Secondo la Gazzetta, c'è il francese (6 gol e 4 assist finora in stagione) in cima alla lista degli azzurri, che continuano a seguire anche Joao Gomes del Wolverhampton e Rios del Benfica.
Il Napoli vuole ringiovanire la rosa nella prossima stagione e tra i giocatori che potrebbero salutare c’è Frank Zambo Anguissa, non più tra gli incedibili. Gli azzurri potrebbero imbastire un’ennesima trattativa con l’Udinese per il suo sostituto, che ad oggi si sta dimostrando uno dei centrocampisti rivelazione della Serie A.
L’erede di Anguissa gioca in Serie A
Antonio Giordano scrive sulla Gazzetta dello Sport che Arthur Atta (23 anni) è finito nella lista degli azzurri; a centrocampo, infatti, sembra vicino l’addio di Elmas, che quasi sicuramente non sarà riscattato e tornerà al Lipsia, mentre ci sono riflessioni in corso sul futuro di Anguissa; il francese dell’Udinese viene considerato il suo erede, anche se il Napoli continua a seguire altri centrocampisti.
Tra questi, il brasiliano Joao Gomes (25 anni) del Wolverhampton, che la prossima stagione giocherà in Championship (serie B inglese), e il colombiano del Benfica Richard Rios (26 anni).
Atta ha segnato 6 gol e fornito 4 assist in 30 presenze stagionali con l’Udinese, 6 presenze invece nella Francia Under 20 nella stagione 2023-24, prima che arrivasse in Italia.