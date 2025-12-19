Atta per il Napoli è il sostituto ideale di Anguissa, ma l’Udinese chiede fino a 40 milioni

Ekrem Konur su X: anche Juventus, Lazio e Rennes sono interessati al centrocampista francese.

Il Napoli continua a monitorare Arthur Atta, centrocampista francese dell’Udinese.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur su X:

Il Napoli tiene d’occhio il centrocampista dell’Udinese Arthur Atta come sostituto di Anguissa. Valore di 30milioni, che può salire a 40 milioni. L’Udinese è disposto a venderlo solo per cifre molto alte. Anche Juventus, Lazio e Rennes sono interessati.

Uno scout del Napoli presente all’Olimpico durante Roma-Udinese per Atta

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, uno scout del club partenopeo era presente domenica scorsa allo Stadio Olimpico per seguire da vicino Arthur Atta, centrocampista classe 2003 dell’Udinese, impegnato nella sfida contro la Roma.

Arthur Atta è improvvisamente diventato l’oggetto del desiderio per moltissimi club italiani che vogliono rinforzare il suo centrocampo. Il 22enne dell’Udinese ha iniziato la stagione ottimamente, con 2 assist e un gol (tra cui uno bellissimo a Milano contro l’Inter ndr). In generale è un calciatore dinamico, fisico, intenso e di grandi potenzialità. Ovviamente – e non ci sorprende – l’Udinese lo farà pagare a caro prezzo considerando la valutazione di Lucca, che il Napoli ha pagato 40 milioni di euro anche se in diverse tranches.

Scrive così l’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X:

«Nonostante i numerosi interessi per Arthur Atta da parte di club di Serie A e stranieri, i piani di Udinese sono chiari: i bianconeri chiedono € 40 milioni e non vogliono cedere il centrocampista a gennaio ma nel mercato estivo.»