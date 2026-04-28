Il Napoli ha già le idee chiare sul mercato: occhi su Juanlu, Rios e Pinamonti

Con un occhio al campo e uno al mercato: così potremmo definire questo momento della stagione del Napoli, impegnato sì a blindare la Champions, ma anche a costruire la squadra che verrà. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta.

Napoli, idee chiare sul mercato

Il diktat è chiaro da tempo: taglio del monte ingaggi e ringiovanimento della rosa. Un ritorno al passato, così potremmo definirlo. Ora, tralasciando il nodo Conte, è palese che i primi tre destinati al saluto saranno Lukaku, Juan Jesus e Anguissa. Hanno ampiamente fatto il loro tempo qui in azzurro e ciò consentirebbe al Napoli di alleggerirsi parecchio.

E in entrata?

Riporta la Rosea:

Mentre il posto di Jesus verrà preso dai rientranti Rafa Marin – ottima stagione al Villarreal – e Marianucci. Per il ruolo di terzino destro, il candidato forte resta Juanlu Sanchez, seguito a lungo sia la scorsa estate sia lo scorso gennaio.

Al primo posto per il post Anguissa è finito Richard Rios, centrocampista fisico del Benfica, in rete in Champions proprio contro il Napoli. Rios può giocare centrale in un centrocampo a due, ma anche da mezzala. Ha corsa, ha muscoli, è abituato a lottare sotto pressione e farà il Mondiale con la sua Colombia.

Insomma, un profilo di spessore internazionale.

Il centravanti

Lato centravanti, appurato che Lucca e Lukaku non hanno alcun tipo di futuro qui, si cercherà qualcuno per fare da vice a Højlund.

“Davanti molto dipenderà dalla cessione di Lucca – rientrerà, ma senza disfare la valigia – e dalle garanzie che darà Giovane. Intanto il Napoli valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo e Keinan Davis dell’Udinese, che sarebbe il più pronto al salto in una big se non avesse una predisposizione all’infortunio.”