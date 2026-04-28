Il Napoli ha già le idee chiare sul mercato: occhi su Juanlu, Rios e Pinamonti
La Gazzetta: "Il posto di Jesus verrà preso dai rientranti Rafa Marin e Marianucci. Oltre a Pinamonti, il Napoli segue anche Davis dell'Udinese"
Napoli, idee chiare sul mercato
Il diktat è chiaro da tempo: taglio del monte ingaggi e ringiovanimento della rosa. Un ritorno al passato, così potremmo definirlo. Ora, tralasciando il nodo Conte, è palese che i primi tre destinati al saluto saranno Lukaku, Juan Jesus e Anguissa. Hanno ampiamente fatto il loro tempo qui in azzurro e ciò consentirebbe al Napoli di alleggerirsi parecchio.
E in entrata?
Riporta la Rosea:
Mentre il posto di Jesus verrà preso dai rientranti Rafa Marin – ottima stagione al Villarreal – e Marianucci. Per il ruolo di terzino destro, il candidato forte resta Juanlu Sanchez, seguito a lungo sia la scorsa estate sia lo scorso gennaio.
Al primo posto per il post Anguissa è finito Richard Rios, centrocampista fisico del Benfica, in rete in Champions proprio contro il Napoli. Rios può giocare centrale in un centrocampo a due, ma anche da mezzala. Ha corsa, ha muscoli, è abituato a lottare sotto pressione e farà il Mondiale con la sua Colombia.
Insomma, un profilo di spessore internazionale.
Il centravanti
“Davanti molto dipenderà dalla cessione di Lucca – rientrerà, ma senza disfare la valigia – e dalle garanzie che darà Giovane. Intanto il Napoli valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo e Keinan Davis dell’Udinese, che sarebbe il più pronto al salto in una big se non avesse una predisposizione all’infortunio.”