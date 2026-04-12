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Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza

Pronti via, Napoli subito sotto. Disattenzione di Buongiorno e Juan Jesus che si fanno anticipare di testa e lasciano Strefezza solo soletto

Milinkovic e Meret Strefezza

Cm Bergamo 22/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Atalanta-Napoli / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Vanja Milinkovic Savic

Il Napoli a Parma prende gol dopo 36 secondi: Strefezza.

Pronti via, il Napoli subisce gol a Parma. Dopo 36 secondi, il Napoli va sotto. Gol di Strettezza. la squadra di Conte si è fatta trovare impreparata su lancio lungo di Suzuki. Di testa Nesta Elphege (ottimo inizio il suo) ha anticipato sia Juan Jesus sia Buongiorno e ha spezzato per Strefezza lasciato solo soletto. Il calciatore ex Lecce è andato in porta e con un bel destro rasoterra a giro ha beffato Milinkovic Savic: pallone sul palo e poi gol. Portiere incolpevole. Difesa tutt’altro che incolpevole. La partita è cominciata malissimo.

Il Napoli sta soffrendo molto Nesta Elphege attaccante francese alto un metro e 96, ex Grenoble, con una sola presenza nella squadra di Cuesta.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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