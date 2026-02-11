Milinkovic Savic eroe in Spagna per un rigore “epico” calciato a 130 km/h

Vanja Milinkovic-Savic è diventato virale in Spagna. Il suo rigore a 130 km/h nella lotteria dei penalties contro il Como è uno dei video con più visualizzazioni. Innanzitutto per la potenza del tiro ma anche perché il portiere napoletano si è ripetuto dopo il gol segnato contro il Cagliari, sempre ai rigori, nel turno precedente di Coppa Italia

Marca scrive: “Vanja Milinković-Savić ha sfoderato uno spettacolare tiro di destro che si è schiantato sulla traversa e si è infilato in rete durante la partita tra Napoli e Como . Il tiro era imprendibile, ma la vera novità è che non era la prima volta che lo faceva. In una lunghissima serie di rigori contro il Cagliari , ha segnato il suo rigore a 130 km/h”.

As scrive addirittura di momento epico descrivendo l’azione: “Il portiere del Napoli si avvicina per calciare un rigore e lascia dietro di sé questa sequenza che vi lascerà a bocca aperta: subito virale. Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori che hanno tirato i rigori nella semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Como. Nonostante la sconfitta, quel momento è stato epico”.

Milinkovic Savic è galiziano di nascita ma serbo di passaporto e questo lo rende un giocatore molto attenzionato in Spagna. Nel novembre scorso Marca gli regalò una monografia dopo aver parato due rigori in 4 giorni contro il Lecce e contro il Como.

Scriveva Marca a novembre: “La percentuale di parate di Vanja lo colloca tra i migliori in Europa. Solo cinque portieri dei Big Five hanno una percentuale di parate più alta tra quelli che hanno subito almeno tre tiri nelle ultime due stagioni . Atubolu (di cui abbiamo già parlato) vanta una percentuale di parate del 100% , ma ha subito solo tre tiri. Pickford ( 75% in quattro parate) e Meret e Kelleher ( 67% rispettivamente in quattro e tre) sono più avanti del portiere del Napoli. È interessante notare che è Meret che ha superato a Napoli. Ma se c’è qualcuno che può essere considerato davvero il rivale di Vanja, è Nikola Vasilj, con una percentuale di parate dell’86% , che si traduce in sei parate su sette tiri”.