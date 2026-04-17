Il calcio italiano è fuori anche dalle semifinali di coppe europee

Dopo la precoce eliminazione del Napoli che non ha superato il maxi-girone di Champions League arrivando al 30esimo posto (su 36), le eliminazioni subite ai play-off da Inter (col Bodo-Glimt) e Juventus (col Galatasaray) e quella dell’Atalanta “massacrata” dal Bayern Monaco agli ottavi di finale, le squadre italiane escono anche dall’Europa League (il Bologna è stato eliminato dall’Aston Villa con un risultato complessivo di 7-1) e dalla Conference League (la Fiorentina, dopo la pesante sconfitta subita all’andata per 3-0 sul campo del Crystal Palace, nella gara di ritorno ha ottenuto un’inutile, ai fini della qualificazione, vittoria casalinga per 2-1), il tutto a poco più di due settimane dalla clamorosa eliminazione subita, per la terza volta di fila, dalla Nazionale italiana ai play-off Mondiali per mano della Bosnia-Erzegovina.

La vittoria conseguita all’Europeo meno di cinque anni fa, le due finali di Champions League in tre anni disputate dall’Inter di Simone Inzaghi, la vittoria dell’Atalanta in Europa League (e la finale conquistata dalla Roma di Mourinho), la vittoria in Conference League della stessa Roma (e le due finali consecutive raggiunte dalla Fiorentina di Italiano), sono state di fatto spazzate via da quello che può essere definito, sine ullo dubio, l’annus horribilis del calcio italiano!

Nelle sei gare delle semifinali di Champions, Europa e Conference League sono approdate quattro formazioni inglesi (l’Arsenal in Champions, l’Aston Villa e il Nottingham Forest in Europa League e il Crystal Palace in Conference), due tedesche (il Bayern Monaco in Champions e il Friburgo in Europa League), due spagnole (l’Atletico Madrid in Champions e il Rayo Vallecano in Conference), due francesi (il Paris Saint-Germain in Champions e lo Strasburgo in Conference), una portoghese (lo Sporting Braga in Europa League) e una ucraina (lo Shaktar Donetsk in Conference).

Come visto, delle cinque principali leghe europee (Spagna, Inghilterra, Italia, Germania e Francia), solo la Serie A italiana sarà assente dal tabellone delle semifinali delle tre competizioni europee; le altre quattro ne hanno almeno due ciascuna (l’Inghilterra quattro).

Da notare, infine, l’assenza dal tabellone delle semifinali di quattro big europee quali Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Liverpool.