Il Napoli merita di uscire dalla Champions, ha giocato una orrenda prima fase (Gazzetta)

Il Napoli merita di uscire dalla Champions. La Gazzetta dello Sport è impietosa ma non ipocrita con il Napoli di Antonio Conte. Scrive che la squadra non meriterebbe l’accesso ai play-off perché ha giocato una orrenda prima fase di Champions. È vero e lo stesso Conte ieri sera ha ammesso: «Evidentemente non siamo da Champions».

Scrive la Gazzetta con Sebastiano Vernazza:

Il Napoli ha un piede fuori dalla Champions. Se ieri sera non ha battuto il modesto Copenaghen, in dieci giocatori per oltre un’ora, non si capisce come possa superare il Chelsea all’ultima giornata, mercoledì 28 al Maradona. E se anche ci riuscisse, quei tre punti potrebbero non bastare. Formalmente il Napoli è ancora dentro i playoff, grazie al 23° posto, ma le partite di oggi possono cambiare la classifica. A dirla tutta, la squadra di Antonio Conte non meriterebbe l’accesso agli spareggi, perché ha giocato una orrenda prima fase di Champions.

Nelle quattro trasferte ha racimolato la miseria di un punto, il pareggio di ieri sera al Parken Stadion, un pari che, per come è maturato, va assimilato a una sconfitta. Le tante assenze non giustificano e non attenuano la figuraccia in Danimarca. Il Napoli aveva i mezzi per portare a casa la vittoria, anche perché dal 35’ del primo tempo ha goduto dell’uomo in più per l’espulsione di Delaney.