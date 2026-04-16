Europa League. Tra andata e ritorno il Bologna ha preso appena sette gol dall'Aston Villa (speriamo che Adl abbia seguito). Il Porto ha perso 1-0 col Nottingham Forest ed è fuori. Lucca non è entrato

Da Italiano a Farioli, l’ecatombe dei papabili

Brutta serata per i possibili prossimi allenatori del Napoli, i cosiddetti papabili. Sempre che Antonio Conte saluti (noi speriamo di no). Sia Italiano che Farioli sono stati eliminati in Europa League. Il Bologna di Vincenzo Italiano ne ha presi quattro dall’Aston Villa di Emery (lui sarebbe un allenatore ma ovviamente ormai è fuori target). I quattro di stasera sommati ai tre dell’andata fanno sette gol subiti dal Bologna in due partite. Siamo in perfetta media Vincenzo Italiano. Non che i rossoblù fossero favoriti, però da qui a perdere 7-1 in due partite ce ne passa. Speriamo che De Laurentiis abbia seguito il doppio confronto.

A Farioli è andata meglio solo numericamente. Però c’è da dire che il Porto è più forte del Bologna e che il Nottingham Forest è più debole dell’Aston Villa. Ciononostante il Porto è uscito. Ha perso 1-0. Ha giocato in dieci uomini praticamente tutta la partita per l’espulsione di Bednarek. È arrivato subito il vantaggio della squadra di Vitor Pereira con Gibbs-White. La partita è finita 1-0. È stato un match vivace. Il Porto ha sfiorato il pareggio ma ha rischiato anche di subire il 2-0. Lorenzo Lucca non è mai entrato in campo.