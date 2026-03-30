Giovane sarà il vice Hojlund contro il Milan

CorSport: "Anche se Lukaku dovesse tornare domani, non sarebbe comunque disponibile per la partita di lunedì. L'ex Verona ha già portato al Napoli 4 punti, con due assist realizzati".

Domani il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castelvolturno con Antonio Conte, mentre si attende cosa accadrà con Romelu Lukaku; se non tornerà dal Belgio, dove si sta allenando individualmente, finirà fuori rosa. Gli azzurri, intanto, preparano il match contro il Milan di Pasquetta, lunedì 6 aprile, e Giovane rappresenterebbe l’unica alternativa a Rasmus Hojlund.

L’attaccante ex Verona è arrivato a Napoli a gennaio per circa 20 milioni (prestito con obbligo di riscatto) e sta cercando ancora la prima rete in maglia azzurra, dopo aver fornito due assist finora.

Giovane pronto a sostituire Lukaku contro il Milan

Fabio Tarantino scrive sul Corriere dello Sport:

La deadline è domani, nonostante il piano iniziale di Lukaku fosse quello di restare in patria almeno fino al termine di questa settimana per seguire il suo percorso atletico individuale. Ma siamo già al dentro o fuori. Di sicuro, anche se dovesse tornare in tempo, il belga non sarà comunque disponibile per la partita di lunedì contro il Milan. E dunque Conte, come soluzione alternativa a Hojlund, avrà a disposizione solo un giocatore, tra l’altro neppure una prima punta classica: Giovane. L’ex Verona è un attaccante che si muove come esterno, che parte da destra ma che sente la porta e che, soprattutto, si sente una punta. Il suo idolo, d’altronde, è Ronaldo il Fenomeno.

Con il Napoli ha raccolto in campionato 7 presenze, 106 minuti e due assist, entrambi decisivi: Alisson al Maradona contro la Roma e poi proprio per Lukaku al Bentegodi. Quattro punti che il Napoli ha conquistato grazie alle intuizioni del brasiliano, un giocatore di talento, anni 22, che ancora aspetta la sua prima rete con la maglia azzurra dopo le tre realizzate con l’Hellas nella prima parte di stagione.