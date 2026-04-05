La versione di Gasperini: “Noi in tilt? Dopo il terzo gol, non prima”

“L’Inter è una squadra forte, i meriti vanno dati anche a loro. Dopo il terzo gol siamo andati in difficoltà, purtroppo paghiamo le assenze: Mancini è dovuto uscire, ci manca anche Wesley oltre a Koné. Al completo siamo assolutamente competitivi. Per la Champions lotteremo fino alla fine, sono sicuro. Questa squadra riparte dopo le sconfitte, nelle prossime gare daremo tutto. Al momento per il quarto posto siamo un po’ attardati ma mancano tante partite”.

Le parole di Gasperini dopo la disfatta contro l’Inter

“Noi in tilt? Sì, dopo il terzo gol, non prima però. Abbiamo preso gol dopo 30 secondi e poi a fine primo tempo, ma in mezzo ho visto tanta Roma. Il primo tempo è stato molto buono e averlo chiuso in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. Dopo il terzo gol siamo rimasti un po’ così ed è stata una sofferenza da lì in poi. Mancini fuori per infortunio? Indubbiamente per noi è un giocatore importante, quando riusciamo a essere come nel girone d’andata, insomma un po’ tutti al completo, siamo sicuramente molto più competitivi. Ci stanno mancando a turno diversi giocatori come Wesley e Koné, così perdiamo qualcosa anche se tutti stanno dando il massimo. È stata una partita dai due volti, perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi è chiaro che il risultato finale fa vedere tutto in modo diverso e effettivamente dopo il 3-1 la partita si è chiusa. Bisogna dare anche merito all’Inter che è una grande squadra. È un’altra Roma dopo il gol di Gatti ? No, ci sono state partite diverse, abbiamo fatto belle prestazioni. Oggi è la prima volta che sbagliamo un tempo. Perdere a Milano con quest’Inter ci può stare, ma non con queste dimensioni. Il quarto posto? È difficile per noi, ma anche per il Como, per la Juventus e per l’Atalanta. Noi siamo un po’ attardati, ma faremo di tutto per recuperare“.

“Abbiamo reagito al gol preso dopo pochi secondi, abbiamo fatto un primo tempo super. Dopo il gol di Calhanoglu c’è stata una difficoltà oggettiva dalla quale però troveremo la forza per ricostruire nelle prossime settimane. Errore di Cristante? Io vado anche a vedere tutte le palle recuperate e le giocate belle fatte nel primo tempo dalla squadra. Riparto dalle cose positive come sempre“.