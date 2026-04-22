È finita la favola Leicester con la retrocessione in League One, è il Verona inglese

Certo, erano altri tempi (1984-85) ma anche il Verona, guarda caso, sta retrocedendo in questa stagione. Il club inglese ripartirà dal valorizzare la sua Academy; dieci anni fa alzarono la Premier con Ranieri.

Il Leicester tracolla. Dieci anni dopo aver vinto la Premier League, con sir Claudio Ranieri in panchina, ieri è retrocesso aritmeticamente in League One, serie C inglese. E’ la terza retrocessione in quattro stagioni per il club. Molti tifosi ormai non sono più arrabbiati, ma apatici; ce l’hanno con calciatori e club e sanno che non si potrà più ripetere il sogno di rialzare il trofeo della Premier, almeno nel breve tempo.

Il Leicester retrocede in League One

Molto semplicemente, spiega il Telegraph, il club ha fatto troppi errori continuando poi a ripeterli negli anni, come avere undici giocatori in rosa in scadenza quest’estate. Era già stato un problema quando il Leicester retrocesse nel 2022-23 dalla Premier alla Championship. L’ex centrocampista della Sampdoria Harry Winks è stato anche coinvolto in una discussione con i tifosi.

Inoltre, c’è stato anche un problema per gli stipendi; negli ultimi cinque anni, il club ha speso troppo e ciò potrebbe portare delle conseguenze sul monte ingaggi. Ora che sono retrocessi, molti calciatori potrebbero vedersi il loro stipendio tagliato; e dunque, quanti sarebbero risposti a rimanere? Il futuro sembra che verrà costruito, secondo il quotidiano britannico, intorno all’Academy.

Il caso più simile del Leicester, in Italia, è rappresentato dall’Hellas Verona. Certo, erano altri tempi, parliamo della stagione 1984-85. Ma vinse lo scudetto senza avere delle grandi stelle in squadra e riuscendo a spuntarla contro big come Juventus, Inter e Milan. Ad oggi, il Verona sta per retrocedere in Serie B, a meno di una clamorosa rimonta.