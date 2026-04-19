Calcia contro Haavertz e il pallone carambola in porta. Una papera che al confronto quella al Bernabeu con Benzema fu una barzelletta. Povero Guardiola. Si è sull'1-1

Donnarumma, il ritorno di Paperumma costerà la Premier al City?

Tu chiamalo, se vuoi, Paperumma. È lo sfottò che accompagna il portiere italiano quando incappa in clamorosi errori. Com’è appena successo nella sfida tra Manchester City e Arsenal: duello per la Premier League. Il City di Guardiola era appena andato in vantaggio con gol di Cherki. Una rete che avrebbe potuto piegare le gambe all’Arsenal di Arteta che sta giocando con addosso la paura, il terrore, di perdere l’ennesimo campionato che sembrava già vinto. Sull’1-0 per il City, al minuto 16, nemmeno il tempo di festeggiare che Donnarumma trasforma in catastrofe un ordinario retropassaggio con le mani da rimessa laterale.

DONNARUMMA with a banger in the Arsenal and Man City Premier league title race game. pic.twitter.com/HC8cQmFhsm — Pop Bus (@PopBus) April 19, 2026

Donnarumma si posiziona per rilanciare lungo di destro, ma lo fa con troppa flemma. Nel frattempo Haavertz gli si avvicina, Gigio calcia lo stesso e – come se fosse un cartone animato – il pallone carambola in rete. Una papera che al confronto quella al Bernabeu con Benzema fu una barzelletta. Povero Guardiola (qui le ultime parole famose su Donnarumma). Non ha potuto far altro che bere un sorso dalla sua bottiglietta. Avrebbe voluto sacramentare in ogni lingua ma ha tenuto fede al suo aplomb. Dio salvi Donnarumma, hanno pensato i tifosi dell’Arsenal. Ma siano ancora a metà del primo tempo.