De Laurentiis, i pm chiedono il processo per falso in bilancio per Osimhen e Manolas (presunte plusvalenze fittizie)

La Procura di Roma ha chiesto per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il rinvio a giudizio per falso in bilancio nelle annate 2019, 2020, 2021.

Secondo quanto riportato dall’Ansa:

Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Sono stati resi noti i dati relativi all’andamento a livello economico-finanziario dei club di Serie A nella stagione 2023/24, tra cui il Napoli.

Nella passata stagione era stati sette i club che avevano fatto registrare un utile a bilancio, il dato migliore dal 2019/2020.

Secondo i dati riportati da Calcio e Finanza, il Napoli stacca nettamente le altre squadre di Serie A ed è il club che ha fatto registrare il miglior risultato; l’utile è di poco più di 63 milioni, in particolare per le plusvalenze e i ricavi dai diritti tv.

In rosso la Juventus con -199 milioni di euro e il Monza -60 milioni. Tra le big l’Inter è migliorata rispetto alla stagione 2022/23, ora ha un rosso di 35,7 milioni.

