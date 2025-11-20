Caso Osimhen, il Napoli: stupore e sconcerto per il rinvio a giudizio di De Laurentiis
La nota ufficiale del Napoli: "Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società"
Dopo la notizia di rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, arriva la nota ufficiale del napoli.
Caso Osimhen, ecco la nota del Napoli
Ecco la nota ufficiale del Napoli:
“La Sscn esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal Gup di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la Sscn non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate.”
Nel procedimento sono coinvolti anche la Ssc Napoli e il dirigente Andrea Chiavelli. Le contestazioni dei pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano riguardano i bilanci delle stagioni 2019, 2020 e 2021.