Caso Osimhen, il Napoli: stupore e sconcerto per il rinvio a giudizio di De Laurentiis

Dopo la notizia di rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, arriva la nota ufficiale del napoli.

Caso Osimhen, ecco la nota del Napoli

Ecco la nota ufficiale del Napoli:

“La Sscn esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal Gup di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la Sscn non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate.”

“La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario, che comincerà tra oltre un anno – con la prima udienza fissata per il 2 dicembre 2026 – dove certamente la verità sulla vicenda verrà ristabilita. Da sottolineare, inoltre, che, in relazione a una contestazione perfettamente sovrapponibile derivata dal medesimo fascicolo di indagine, i pubblici ministeri di Milano hanno già richiesto l’archiviazione del procedimento per l’Inter”

Il Gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’inchiesta sul presunto falso in bilancio legato a due operazioni di mercato: la cessione di Kostas Manolas dalla Roma nell’estate 2019 e l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille nel 2020, operazione al centro delle ipotesi di plusvalenze fittizie.