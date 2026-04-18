Conte va avanti con i Fab Four: tutti insieme contro la Lazio

Antonio Conte non cambia idea né formula. Il Napoli prosegue con i Fab Four in campo. Tutti insieme: Anguissa, Lobotka, De Bruyne, McTominay. Come a Parma. Anche oggi alle 18 contro la Lazio che è l’ultima quadra ad aver battuto il Napoli al Maradona in campionato. Avvenne lo scorso anno con quel tiro nel finale di Isaksen. Sembrò l’inizio della crisi del Napoli di Conte, c’ era già stato lo 0-3 di Napoli-Atalanta, i professoroni del disastro ci spiegarono che non avevamo capito niente, che Conte non era affatto la cura giusta per Napoli. Sappiamo bene come finì. Oggi la Lazio ritorna a Napoli, con Maurizio Sarri ricordo ormai sbiadito del tempo che fu (gli anni passano per tutti). Almeno una volta c’era la rabbia per la sua juventinità, oggi solo ricordi affettuosi. Brutto segno.

Conte cambia poco e niente. Recupera Rrahmani che va in panchina. Così come Alisson Santos, sulle fasce Spinazzola e Politano.

Scrive il Corriere dello Sport:

Fab Four confermati, il rientro di Rrahmani tra i convocati e un cambio in difesa rispetto a Parma: la copertina di NapoliLazio è ricca. Conte sembra orientato a ritoccare appena la formazione iniziale schierata al Tardini: Juan Jesus andrà in panchina e toccherà a Beukema completare il tris di marcatori centrali con Buongiorno e Olivera. Nessuno stravolgimento offensivo in vista: saranno ancora De Bruyne e McTominay ad agire alle spalle di Hojlund, nel tandem di trequartisti del 3-4-2-1, con Alisson pronto a saltare in corsa. In porta Milinkovic-Savic, sulle fasce Politano e Spinazzola. In panchina si rivedrà anche Rrahmani, recuperato dopo sette partite di assenza per l’infortunio muscolare rimediato contro la Roma. Fuori Di Lorenzo, Neres, Lukaku e Vergara.