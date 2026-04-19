Il Napoli come Artax nelle Paludi della Tristezza: nemmeno Conte-Atreiu li ha salvati

Le pagelle distruggono il Napoli, fioccano i 4,5. C'è una vera e propria emergenza tecnica, con una squadra inconcludente e francamente triste, sia nel gioco che nell'animo

Sapete ieri a cosa assomigliava il Napoli? Ad Artax, il magnifico cavallo de La storia infinita, che viene inghiottito dalle Paludi della Tristezza nonostante Atreiu provi a tirarlo fuori con tutte le sue forze. Ecco, la batosta di Parma ha evidentemente riempito i cuori azzurri di un malessere tale da non riuscire a reagire subito. E se nemmeno Conte-Atreiu li ha salvati, chi può? Le pagelle, in tal senso, sono inclementi.

Napoli-Lazio, le pagelle di Conte

Gazzetta e Corriere dello Sport ci vanno giù pesante, assegnando un 4,5 e sottolineando come ci sia una vera e propria emergenza tecnica, con un Napoli inconcludente e francamente triste, sia nel gioco che nell’animo, quello che il tecnico salentino aveva forgiato.

I zero tiri nello specchio? Umilianti, così vengono definiti. La Lazio ha passeggiato al Maradona.

Un match spartiacque

Ieri la portata della sconfitta ha colpito con una forza mostruosa. Perdere fa parte del gioco, ma ci sono partite che assumono significati diversi dalle altre e che, in un certo senso, portano un peso maggiore. Probabilmente questo avrà spinto i piani alti della dirigenza azzurra a più di qualche riflessione.

È stata la Caporetto di una rosa spinta al massimo, con limiti d’età evidenti e che avrà bisogno di un rinnovamento così profondo che, povero Manna, da dove comincerà quest’estate?