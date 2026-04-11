Non è tardi per sor Claudio ct: è lui il candidato ideale. Tra Conte e De Laurentiis pare un gioco delle parti. E se proprio deve andare, allora o Maresca o Grosso

Chi glieli dà 8 milioni a Conte in Nazionale? Meglio Ranieri

Ma tagliamo la testa al toro, anzi alla lupa: altro che Antonio Conte, sarebbe Claudio Ranieri il commissario tecnico ideale per una Nazionale italiana da ricostruire. Non è mai troppo tardi, forse sarebbe stato meglio che avesse accettato un anno fa, certo. Però Sor Claudio continua ad avere tutte le caratteristiche per portarci fuori dalla tempesta imperfetta di questi anni trascorsi tra le supercazzole del neo strisciato di Certaldo e la disperata insipienza di Ringhio a metà.

Ranieri invece ha la personalità, l’esperienza e il palmares giusti per supportare (ed eventualmente sopportare) la – per ora presunta – rivoluzione nel Palazzo del calcio italiano; ha occhio per i giovani talenti e, soprattutto, sa come far giocare i calciatori giusti nel ruolo giusto, non come i novelli scienziati tutto schemi, filosofia e psicologia da bar.

La baruffa con Geremia Gasperini dovrebbe essere un segnale da cogliere al volo per chi in questo momento sta pensando al rilancio della Nazionale. Ci perdoneranno i tifosi giallorossi (e i signori Friedkin) ma Ranieri dietro una scrivania fa lo stesso effetto di una Ferrari nel traffico cittadino.

I fatti magari ci smentiranno, però crediamo poco a un Conte in Nazionale. Se non altro per una questione di vil danaro: dove li trova la Federazione 8 milioni netti a stagione? E l’allenatore del Napoli in base a quale prospettiva o ambizione sarebbe disposto quantomeno a dimezzarsi l’ingaggio?

Il gioco delle parti di questi giorni con don Aurelio ci sta, sono due uomini di mondo e sanno benissimo che per un eventuale terzo anno insieme dovranno cambiare un po’ di cose, da una parte e dall’altra (prima tra tutte lo svecchiamento della rosa e un pur leggero taglio dei costi). Dunque, King Claudio tutta la vita per la panchina della Nazionale e se proprio al Napoli ci deve essere un futuro senza Conte, meglio Grosso o Maresca. Tutto il resto, Italiano in primis, è fuffa che non reggerebbe al primo giro di sfogliatelle…