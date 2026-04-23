Caso escort, Leao: “Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato”

Tra i nomi rivelati dal Giornale sul cosiddetto caso escort che infiamma il dibattito italiano in questi giorni figurava anche quello di Rafael Leao. Lo stesso portoghese del Milan, con una storia su Instagram, ha tenuto a rimarcare la propria estraneità ai fatti.

Caso escort, Leao non ci sta

Si legge nella storia Instagram:

“In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato. Invito tutti a evitare di associare il mio nome a questa situazione in modo arbitrario o superficiale, senza attenzione per la verità e rispetto per la vita privata. Prima che calciatori, siamo persone con una famiglia e una reputazione. Per questo ho già dato mandato al mio legale di tutelarmi in ogni sede nei confronti di chi continuerà a diffondere notizie false o lesive della mia reputazione”.