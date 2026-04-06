Buongiorno: “Non sarà semplice senza attaccanti, dovremo muovere la palla e vincere duelli”

A Dazn: "La partita è importante a prescindere dall'Inter, vogliamo il secondo posto. Nazionale? Abbiamo recuperato le energie, appena rientrati eravamo tristi"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha commentato le ultime sulla sfida di questa sera contro il Milan (che si giocherà tra meno di mezz’ora ndr) nonché le prospettive future del Napoli di Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Hojlund questa sera al Maradona. Di seguito il suo intervento integrale.

Buongiorno: “Abbiamo recuperato energie, difficile senza attaccanti”

“Appena rientrati c’era molta tristezza, ma sapevamo di doverci concentrare sulla partita di oggi. Abbiamo recuperato tutti le energie e l’abbiamo preparata tecnico-tatticamente. Sicuramente non sarà facile senza attaccanti, ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere, dovremo avere noi il controllo del gioco per fargli male. Risultato dell’Inter? Questa per noi resta una partita importantissima che ci farebbe arrivare al secondo posto, quindi la riteniamo tale a prescindere”

Di seguito le formazioni ufficiali:

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug.