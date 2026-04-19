Bergkamp racconta l’incredibile pressing del Napoli: “Mi offrirono lo yacht e la villa di Maradona”

Nel 2022 Mino Raiola, uno dei più grandi agenti del calcio italiano e mondiale, raccontò che nel 1992 fu vicinissimo a portare Bergkamp al Napoli. Raiola e Corrado Ferlaino concordarono 700 milioni di lire per portare il calciatore olandese in maglia partenopea, e Ferlaino disse: “Dammi la mano, siamo napoletani e abbiamo una sola parola”. Raiola invece qualche tempo dopo rivelò: “Non ho mai visto quei soldi ma Bergkamp dall’Ajax all’Inter iniziò a cambiarmi la vita”. Il campione olandese alla fine non arrivò mai al Napoli, Raiola lo trasferì all’Inter dove fu protagonista di qualche buona annata prima di esplodere definitivamente all’Arsenal dove diventò una stella di assoluta grandezza della Premier League.
Oggi sulle pagine del tabloid inglese Sunday People si racconta che nel 1995 a Dennis Bergkampvennero offerti addirittura la villa e lo yacht di Diego Maradona perché rifiutare l’Arsenal e firmasse per il Napoli. L’agente di Bergkamp Rob Jansen ha rivelato: “Il denaro non era un problema. Ma ci siamo resi conto che l’atmosfera di Napoli non era il tipo di ambiente in cui Dennis si sarebbe inserito.”
Fu una trattativa incredibile perché il Napoli volva a tutti i costi il giocatore olandese, ma lui voleva trovare un modo per non dire no ed essere liberato dal pressing. Così il suo agente provò ogni tipo di richiesta, anche le più assurde per cercare di farsi dire di no. La villa di Maradona, lo yacht di Maradona? “Non c’è problema. Volevano darci tutto. Quindi, ‘ OK, la barca, ma che ne dici di un paio di moto d’acqua per arrivare a terra da quello yacht? ‘Nessun problema sia. Abbiamo dovuto in qualche modo chiedere qualcosa che avrebbe fermato l’accordo.’’
L’idea fu a dir poco geniale, l’agente di Bergkamp chiese che il suo assistito potesse abitare sull’isola di Capri e non a Napoli, e avere un elicottero che lo portasse ad allenarsi e di nuovo sull’isola per il pranzo a casa. “Stavo sudando freddo, sperando che avrebbero detto di no. A Dennis non piace volare. Tornarono e dissero: “Va bene, l’elicottero e vivere sull’isola di Capri va bene”. Esilarante. Un problema che non si riusciva a risolvere, al punto che Bergkamp dovette apertamente rifiutare e dire no: “Ho dovuto deluderli. Non ero pronto a trasferirmi a Napoli.’’