Bergkamp racconta l’incredibile pressing del Napoli: “Mi offrirono lo yacht e la villa di Maradona”

Nel 2022 Mino Raiola, uno dei più grandi agenti del calcio italiano e mondiale, raccontò che nel 1992 fu vicinissimo a portare Ber­g­kamp al Napoli. Raiola e Corrado Ferlaino concordarono 700 milioni di lire per portare il calciatore olandese in maglia partenopea, e Ferlaino disse: “Dammi la mano, siamo napoletani e abbiamo una sola parola”. Raiola invece qualche tempo dopo rivelò: “Non ho mai visto quei soldi ma Bergkamp dall’Ajax all’Inter iniziò a cambiarmi la vita”. Il campione olandese alla fine non arrivò mai al Napoli, Raiola lo trasferì all’Inter dove fu protagonista di qualche buona annata prima di esplodere definitivamente all’Arsenal dove diventò una stella di assoluta grandezza della Premier League.

Oggi sulle pagine del tabloid inglese Sunday People si racconta che nel 1995 a Dennis Bergkampvennero offerti addirittura la villa e lo yacht di Diego Mara­dona perché rifiu­tare l’Arse­nal e fir­masse per il Napoli. L’agente di Ber­g­kamp Rob Jan­sen ha rive­lato: “Il denaro non era un problema. Ma ci siamo resi conto che l’atmo­sfera di Napoli non era il tipo di ambiente in cui Den­nis si sarebbe inse­rito.”

Fu una trattativa incredibile perché il Napoli volva a tutti i costi il giocatore olandese, ma lui voleva trovare un modo per non dire no ed essere liberato dal pressing. Così il suo agente provò ogni tipo di richiesta, anche le più assurde per cercare di farsi dire di no. La villa di Mara­dona, lo yacht di Mara­dona? “Non c’è pro­blema. Vole­vano darci tutto. Quindi, ‘ OK, la barca, ma che ne dici di un paio di moto d’acqua per arrivare a terra da quello yacht? ‘Nes­sun pro­blema sia. Abbiamo dovuto in qual­che modo chie­dere qual­cosa che avrebbe fer­mato l’accordo.’’

L’idea fu a dir poco geniale, l’agente di Bergkamp chiese che il suo assistito potesse abitare sull’isola di Capri e non a Napoli, e avere un eli­cot­tero che lo portasse ad alle­narsi e di nuovo sull’isola per il pranzo a casa. “Stavo sudando freddo, spe­rando che avreb­bero detto di no. A Den­nis non piace volare. Tor­na­rono e dis­sero: “Va bene, l’eli­cot­tero e vivere sull’isola di Capri va bene”. Esilarante. Un problema che non si riusciva a risolvere, al punto che Ber­g­kamp dovette apertamente rifiutare e dire no: “Ho dovuto delu­derli. Non ero pronto a tra­sfe­rirmi a Napoli.’’