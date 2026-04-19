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Bergkamp racconta l’incredibile pressing del Napoli: “Mi offrirono lo yacht e la villa di Maradona”

Il calciatore olandese non voleva trasferirsi a Napoli, ma ogni richiesta assurda che faceva gli veniva accettata, persino quella di vivere a Capri e avere un elicottero per spostarsi

Dennis Bergkamp

1994 archivio Storico Image Sport / Inter / Wim Jonk-Dennis Bergkamp / foto Aic/Image Sport

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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