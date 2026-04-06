Dalla Spagna: “Bastoni e il suo entourage vogliono chiudere in fretta la trattativa col Barcellona”

Mundo Deportivo: "Il giocatore è entusiasta di approdare al Barça. I blaugrana ritengono che 55-60 milioni siano sufficienti; manca ancora l'accordo di massima col giocatore e l'offerta ufficiale all'Inter".

Il Barcellona segue con attenzione Alessandro Bastoni per la finestra di calciomercato estiva. I blaugrana cercano un rinforzo in difesa e soprattutto, un centrale mancino; per questo, hanno puntato il classe ’99 dell’Inter.

Barcellona su Bastoni

Mundo Deportivo scrive:

Alessandro Bastoni è entusiasta all’idea di giocare nel Barcellona. Sotto contratto con l’Inter fino al 2028, il difensore è a conoscenza dell’interesse del Barça e, anche se non ha ancora raggiunto un accordo personale con il club, è disposto a farlo. Detto ciò, il giocatore ha una certa urgenza nel definire il proprio futuro con il club catalano. Innanzitutto, per la situazione che sta vivendo dopo l’eliminazione dal Mondiale della Nazionale italiana, che incide anche sul suo quotidiano all’Inter. Inoltre, ritiene che prima inizieranno le trattative tra i club, prima si potrà chiudere l’operazione e chiarire il suo futuro. Bastoni è consapevole che per lui sia il momento giusto per lasciare la Serie A, ora che si presenta l’opportunità del Barcellona.

Inoltre, sa che anche l’Inter è interessata a vendere un giocatore importante quest’estate per apportare cambiamenti significativi a una squadra in cui diversi veterani lasceranno al termine della stagione. Serve rinnovare la rosa, e questo richiede risorse economiche, che potrebbero arrivare proprio dalla cessione del difensore al Barça. Secondo fonti vicine al giocatore, lui e il suo entourage ritengono che questo sia un buon momento per il Barça per accelerare e chiudere il suo acquisto, operazione che potrebbe concretizzarsi abbastanza rapidamente se il club si muoverà con decisione. Il Barcellona ritiene che l’italiano possa lasciare l’Inter per circa 55-60 milioni di euro e ammette di avere “sotto controllo” il difensore, anche se manca ancora un accordo di massima con il giocatore e, successivamente, l’assalto al club nerazzurro, che cercherà di ottenere il massimo possibile.