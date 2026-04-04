Palestra fa gola a tutti, anche al Barcellona

Non c’è ancora un prezzo definito, ma si parla di una valutazione tra i 35 e i 50 milioni di euro. Gli osservatori del club catalano erano presenti in Sardegna in occasione di Cagliari-Napoli, match terminato 0-1 e deciso da McTominay.

Il Barcellona sta vivendo intensamente il finale di stagione, in cui punta ai titoli di Liga e Champions League, ma allo stesso tempo lavora già sul futuro. Senza fretta, ma sempre attento alle opportunità offerte dal mercato, il monitoraggio dei talenti è un dovere per ogni grande club.

Secondo quanto riportato da Nico Schira sul suo profilo X, un paio di settimane fa un osservatore del Barça era allo stadio Unipol Domus, dove si giocava Cagliari-Napoli, per seguire da vicino l’evoluzione del terzino destro italiano Marco Palestra, notizia confermata anche da Mundo Deportivo.

Cresciuto nell’Atalanta e attualmente in prestito al Cagliari fino al 30 giugno, in Italia si parla di un forte interesse di diversi club per la sua crescita, tra cui l’Inter. Il Corriere della Sera ha anche riportato che il club nerazzurro avrebbe messo a budget circa 35 milioni di euro per un possibile acquisto, dopo il rifiuto di un’offerta da 20 milioni del Liverpool. Altre fonti parlavano di 50 milioni.

Mundo Deportivo riporta:

“Nel match del 20 marzo Palestra è stato titolare, agendo soprattutto sulla fascia destra. La partita è stata vinta dal Napoli, decisa dal gol di Scott McTominay dopo appena un minuto. In questa stagione Palestra ha collezionato 1 gol e 4 assist in 29 partite.”