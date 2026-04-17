Atletico Madrid-Real Sociedad, allarme guerriglia per la Finale di Coppa del Re
Nel 98 gli ultras dell'Atletico Madrid assassinarono un tifoso della Sociedad. 1.200 agenti, tre check-point, allarme anche per la presenza della Casa Reale
“Siviglia accoglie da ieri, per tre giorni, più di 70.000 persone legate a una partita il cui dispositivo di sicurezza ha iniziato a essere delineato a gennaio. Per questo, oltre 1.200 membri delle Forze e dei Corpi di Sicurezza dello Stato saranno distribuiti nella capitale andalusa, con particolare attenzione, ovviamente, allo stadio La Cartuja e ai suoi dintorni.”
Tre i check-point previsti:
“Il primo è stato creato perché il Paese si trova al livello 4 di allerta terrorismo, e veicoli blindati e agenti antisommossa armati di fucili impediranno qualsiasi potenziale imbuto. Il secondo checkpoint sarà a 20 metri dai tornelli per prevenire calche ed effettuare i primi controlli, mentre il terzo sarà ai cancelli d’accesso, dove verranno ripetuti i controlli e si verificherà che l’ingresso corrisponda all’area di accesso corretta”.
Il problema saranno gli ultras:
Il problema principale è ciò che potrebbe accadere in città e, soprattutto, tra i 60-70 ultras provenienti da San Sebastián e gli oltre 100 che arriveranno da Madrid. “Sappiamo che cercheranno di incontrarsi; il timore è che persone estranee a questo evento possano rimanere coinvolte negli scontri”, rivela Tucho coordinatore della sicurezza dell’Atlético Madrid. La polizia non vuole che si ripetano le violente battaglie avvenute nel 2024 all’Alameda de Hércules, dove fino a cinque fazioni ultras si scontrarono il giorno della finale tra Athletic Bilbao e Maiorca.
Non è mancato il supporto dei club:
Per il momento, i club coinvolti hanno fornito alla polizia tutte le informazioni rilevanti sui propri tifosi: nomi, modalità di viaggio e così via.
Infine, c’è da monitorare l’arrivo dei Reali di Spagna.