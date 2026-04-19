Pedullà: “Conte imbarazzante nella comunicazione pre-Lazio”

"Dice il secondo è il primo dei perdenti, ma a 10 minuti dalla partita cosa stai trasmettendo ai giocatori? Hanno speso oltre 100 milioni per portare il Napoli in questa situazione".

Il giornalista Alfredo Pedullà si è espresso su YouTube in merito alla sconfitta del Napoli 2-0 contro la Lazio, criticando duramente le dichiarazioni del tecnico Antonio Conte sul suo presunto futuro in Nazionale e ciò che ha trasmesso ai giocatori. Gli azzurri, dopo aver pareggiato a Parma, non sono riusciti ieri a trovare la vittoria contro i biancocelesti.

Le parole di Pedullà

Pedullà ha commentato:

“Conte nelle dichiarazioni ha sbagliato parlando di stampa e giornalisti. Di Nazionale ha parlato lui e prima della partita con la Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni che non doveva fare, dal mio punto di vista è imbarazzante per quanto riguarda l’aspetto delle comunicazione. Dice il secondo è il primo dei perdenti, ma a 10 minuti dalla partita dicendo una roba del genere cosa trasmetti ai giocatori? Ci mancherebbe che non avesse dato anche lui qualche lezione per i soldi che gli hanno speso, hanno speso oltre 100 milioni per portare il Napoli in questa situazione“.

Conte bocciato dopo la sconfitta con la Lazio

Stamani i quotidiani Gazzetta e Corriere dello Sport hanno dato 4 e mezzo al tecnico, sottolineando come ci sia una vera e propria emergenza tecnica, con un Napoli inconcludente e triste, sia nel gioco che nell’animo.

I zero tiri in porta sono stati definiti umilianti.