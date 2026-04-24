Andrea Agnelli torna a investire nello sport e ha Chiellini come socio

Lo scrive il Financial Times. Ha fondato Gamma Waves Partners che punterà su format innovativi. Sarà contento Elkann della partecipazione di Chiellini...

La notizia è del Financial Times: il ritorno di Andrea Agnelli nello sport. L’Ft lo presenta come uno degli artefici della controversa Superlega calcistica europea. E annuncia: sta per tornare a investire nel settore sportivo.

La notizia è la seguente:

Andrea Agnelli ha fondato Gamma Waves Partners, una società di investimento che si concentrerà sulle opportunità offerte da competizioni e format sportivi innovativi, nonché da squadre e atleti.

La società ha sede ad Amsterdam e – attenzione –

gestirà i capitali investiti dall’ex allenatore della Juventus e dai co-fondatori, tra cui Rocco Benetton dell’omonima dinastia della moda e l’ex capitano della nazionale italiana di calcio Giorgio Chiellini.

Proprio lui: Giorgio Chiellini che oggi ha un ruolo nella Juventus di Elkann che certamente non sarà contento.

Il Financial Times scrive che

la sua nuova iniziativa consisterà nell’acquisire partecipazioni di minoranza in aziende che mirano a incrementare il coinvolgimento dei tifosi nello sport. Gamma Waves valuterà anche la possibilità di investire in società che producono contenuti o tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni atletiche.

Ci sono anche le sue parole: “Non sto cercando di dimostrare niente”, ha detto all’Ft. “Ho appena compiuto 50 anni, quindi c’è ancora spazio per scrivere un’altra pagina entusiasmante per il team Gamma Waves.”

Gamma Waves – riferisce la bibbia del giornalismo finanziario – ha ricevuto finora impegni di finanziamento fermi per 55 milioni di euro, su un obiettivo di 100 milioni di euro. Agnelli ha rifiutato di specificare il proprio impegno, ma ha affermato che tutti “hanno un capitale significativo a rischio”.

Il responsabile degli investimenti della società è Kyang Yung.

Agnelli si unisce a un gruppo di investitori alla ricerca di opportunità nel settore della tecnologia sportiva e delle competizioni emergenti. All’inizio di quest’anno, la società di investimento specializzata nello sport Bruin Capital ha raccolto 1 miliardo di dollari da investitori per puntare su fornitori di dati e tecnologie.