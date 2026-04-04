Allegri: “Nazionale? Non penso sia un discorso di Ct o presidenti, ma di pianificazione e progetto”

“Domani ci alleniamo e vediamo, ma davanti stanno tutti bene. Leao è rientrato e sta molto meglio, si è allenato ieri e oggi con la squadra. Pulisic è rientrato bene, Gimenez ha entusiasmo. Loftus-Cheek è rientrato, Nkunku e Fullkrug stanno bene. Martedì dovrebbe tornare anche Gabbia. Leao titolare? Vediamo… Ha fatto un allenamento e mezzo, ora i ritmi delle partite cambiano, anche le temperature cambiano, serve gente lucida di testa e di grande tecnica”.