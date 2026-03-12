Ibrahimovic: “Ad Allegri piacciono i giocatori con carattere, oggi di Seedorf e Cassano non ce ne sono molti”

A Cbs Golazo: "In Italia tutti sono focalizzati sui risultati, e cercando la vittoria, si prediligono giocatori pronti togliendo spazio a quelli che hanno potenziale. Al Milan abbiamo cambiato questa mentalità".

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato a Cbs Golazo, dove ha parlato del futuro del Milan e del tecnico Massimiliano Allegri.

Le parole di Ibrahimovic

“Allegri ha vinto trofei al Milan in passato ed era già bravo quando mi allenava. I giocatori di allora come Seedorf e Cassano erano diversi rispetto a quelli di oggi: magari quelli attuali hanno un po’ meno carattere e a lui piacerebbe averne. Allegri è molto bravo con le relazioni coi giocatori e sta gestendo il gruppo alla perfezione. Oggi sta trasmettendo alla squadra cosa è meglio. È un vincente, capisce cosa vuol dire essere al Milan e deve solo farlo capire ai giocatori“.

“A Modric non bisogna spiegare niente, anche Rabiot secondo me è su un altro livello. E poi ci sono Maignan e Nkunku: avevo giocato con loro quando erano 17enni al Psg e ora sono al Milan“.

“In Italia tutti sono focalizzati sui risultati, tutti vogliono vincere. Cercando la vittoria, si prediligono giocatori pronti togliendo spazio a quelli che hanno potenziale col rischio di bloccarne lo sviluppo. Al Milan abbiamo cambiato questa mentalità: quando sei giovane devi giocare, se non giochi al Milan Futuro allora vai in Primavera, cresci e poi ti riportiamo indietro“.