Allegri ha ceduto ai sapientoni e da lui non te lo aspetti

Allegri nel post-partita ha detto che il cambio modulo (il Milan è passato al 4-3-3) non c’entra assolutamente niente con la sconfitta ma di fatto nessuno gli ha creduto. Men che meno Franco Ordine che ne scrive sul Corriere dello Sport:

Non sempre cambiare garantisce il miglioramento. Max Allegri ha resistito per mesi a questa tentazione dettata dai sapientoni del giorno dopo.

Poi, però, ha ceduto e ieri contro l’Udinese ha schierato i rossoneri col 4-3-3 ed è finita malissimo.

Prosegue Ordine sul Corsport:

Ieri tutto quel patrimonio, accumulato nel girone di andata (42 punti), è andato disperso per la fasulla idea che aggiungendo un attaccante in più, disegnando il tridente insomma, e togliendo punti di riferimento a chi per otto mesi ha giocato secondo il più classico 3-5-2, si potessero risolvere tutti i problemi denunciati dagli ultimi stenti dell’attacco rossonero che hanno altre spiegazioni, motivi ben precisi e segnalati in modo perentorio dallo stato di salute e di condizione di Pulisic e Leao. Non solo. Puoi perfezionare i meccanismi del nuovo schema in una sola settimana di prove? Da uno staff tecnico esperto come quello guidato da Max Allegri non te lo aspetti. Di sicuro la verità è quella declinata da Ricci alla fine: «Non è 3-5-2 o 4-3-3 la questione ma bisogna vedere come stai in campo…». C’è poca benzina nel serbatoio delle energie.