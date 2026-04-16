Allegri è in lizza per il Real Madrid con Deschamps e Pochettino

Allegri è nella terna di Florentino per il Madrid con Deschamps e Pochettino

E ora chi li senti gli anti-allegriani d’Italia. Il buon Max, il vituperato tecnico del Milan (pare che i competenti dirigenti rossoneri stiano brigando per sostituirlo con Italiano, sigh), a leggere L’Equipe è nella terna di nomi per il Real Madrid del prossimo anno. proprio lui, l’anti-calcio da Livorno. Questo Florentino è proprio un incompetente. Già anni fa andò a prendere un pensionato dall’Everton e il signor Ancelotti gli portò a casa due Champions e due Liga. Florentino poi decise che era il momento di sposare un altro calcio e mal gliene incolse. Portò al Bernabeu Xabi Alonso che è durato lo spazio di un mattino. Arbeloa più di tanto non poteva fare. E sono punto e a capo. Del resto quella macchina semi-perfetta (perché c’era Ancelotti in panchina) la rovinò lui con l’acquisto di Mbappé: fortissimo quanto volete ma una sorta di doppione di Vinicius. Non a caso dal suo arrivo il Madrid non ha vinto niente. E sono già due anni.

Ma veniamo all’oggi. Il Madrid è uscito in Champions, eliminato dal Bayern di Monaco. Ci sono state polemiche anche giustificate per l’espulsione di Camavinga. Resta l’eliminazione e un nuovo anno zero per i Blancos. Arbeloa non rimarrà sulla panchina madrilena.

L’Equipe scrive che Arbeloa dovrebbe essere licenziato a fine stagione anche se gode di sostenitori all’interno della dirigenza madrilena. Ha riportato nel cuore della squadra Vinicius e Valverde che erano stati incredibilmente emarginati da Xabi Alonso. Arbeloa – scrive L’Equipe – potrebbe anche rimanere per mancanza di alternative soddisfacenti.

Ma Florentino cerca un allenatore esperto. Lo avrebbe individuato in Klopp ma pare che il tedesco non voglia tornare su una panchina. Nelle ultime settimane è circolato il nome di Didier Deschamps in uscita dalla Nazionale francese e forte di un ottimo rapporto con Mbappé. Ma non c’è solo. L’Equipe fa i nomi Pochettino e, appunto, di Allegri. I due sono seguiti da tempo dallo stato maggiore madrileno. Certamente è stato interpellato Modric. che quest’anno ha lavorato con Max a Milano.

Su Allegri, ovviamente, c’è anche la Nazionale italiana.