Alessandro Magro: “Difficile vincere a Brescia con 18 palle perse”
“18 palle perse e pochi possessi, così non si può vincere contro Brescia”, questa la lettura tattica di coach Magro al termine della partita persa dalla Guerri contro la Germani Brescia. Adesso anche lui sa che settimana prossima Napoli si gioca la salvezza.
La Guerri Napoli adesso è nei guai. La squadra di Magro perde 100-85 a Brescia e con la contemporanea vittoria di Treviso, adesso dovrà guardarsi anche dietro le spalle. Infatti in questo momento Napoli è terzultima a pari merito con Cantù, con una vittoria su Sassari penultima e due su Treviso, la quale in questo momento sarebbe retrocessa.
Una sconfitta quindi che fa molto male e che rende più che decisiva la partita di settimana prossima contro i veneti alla Alcott Arena.
Questo il commento di coach Alessandro Magro dopo la partita contro la sua ex squadra:
“È ovvio che è difficile venire qui e vincere a Brescia contro una squadra che, al netto delle assenze pesanti che aveva, i giocatori e i pilastri di questa formazione hanno giocato e hanno giocato come sanno, se tiri 17 volte meno degli altri e fai 18 palle perse. Questa è l’analisi tecnica della partita. Puoi pensare di vincere a Brescia solo se riesci a fare un canestro in più, se riesci a portarli su un campo e su un terreno che è quello di provare a correre. L’abbiamo fatto bene nel primo tempo, e l’abbiamo fatto meno bene nel secondo.
Era una partita dove volevamo e dovevamo correre di più, perché hanno la taglia e la fisicità per soffocare l’attacco avversario, e le palle perse sono quelle che hanno inciso sulla partita. Però ripeto, puoi vincere a Brescia solo se fai una partita dove alzi il numero dei possessi, e purtroppo ne abbiamo avuti molti meno di loro, e questa è la chiave tattica.
In questo momento il nostro unico pensiero è alla prossima settimana e alla partita in casa contro Treviso, che diventa fondamentale per noi. “