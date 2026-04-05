Alessandro Magro: “Difficile vincere a Brescia con 18 palle perse”

La Guerri Napoli adesso è nei guai. La squadra di Magro perde 100-85 a Brescia e con la contemporanea vittoria di Treviso, adesso dovrà guardarsi anche dietro le spalle. Infatti in questo momento Napoli è terzultima a pari merito con Cantù, con una vittoria su Sassari penultima e due su Treviso, la quale in questo momento sarebbe retrocessa.

Una sconfitta quindi che fa molto male e che rende più che decisiva la partita di settimana prossima contro i veneti alla Alcott Arena.

Questo il commento di coach Alessandro Magro dopo la partita contro la sua ex squadra:

“È ovvio che è difficile venire qui e vincere a Brescia contro una squadra che, al netto delle assenze pesanti che aveva, i giocatori e i pilastri di questa formazione hanno giocato e hanno giocato come sanno, se tiri 17 volte meno degli altri e fai 18 palle perse. Questa è l’analisi tecnica della partita. Puoi pensare di vincere a Brescia solo se riesci a fare un canestro in più, se riesci a portarli su un campo e su un terreno che è quello di provare a correre. L’abbiamo fatto bene nel primo tempo, e l’abbiamo fatto meno bene nel secondo.

Era una partita dove volevamo e dovevamo correre di più, perché hanno la taglia e la fisicità per soffocare l’attacco avversario, e le palle perse sono quelle che hanno inciso sulla partita. Però ripeto, puoi vincere a Brescia solo se fai una partita dove alzi il numero dei possessi, e purtroppo ne abbiamo avuti molti meno di loro, e questa è la chiave tattica.

In questo momento il nostro unico pensiero è alla prossima settimana e alla partita in casa contro Treviso, che diventa fondamentale per noi. “