A Napoli sarà Pinamonti il vice Hojlund? Potrebbe ritrovare anche Grosso

Gazzetta scrive che il centravanti del Sassuolo rappresenterebbe tutte le caratteristiche per essere un ottimo vice del danese per la prossima stagione. E attenzione: Grosso è uno dei nomi menzionati per l'eventuale post-Conte.

Cercasi vice Hojlund a Napoli. Con Lukaku vicino all’addio in estate, resta Giovane, acquistato dal Verona a gennaio; ma il brasiliano non è il tipo di centravanti che cerca Conte e soprattutto, che sia simile fisicamente e tatticamente al danese. Ed ecco che spunta il nome di Andrea Pinamonti.

Idea Pinamonti come vice Hojlund

Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport scrive di Andrea Pinamonti, 27 anni, che vanta una ricca esperienza in Serie A; partito dall’Inter, ha giocato anche al Genoa, Empoli, Frosinone e attualmente milita nel Sassuolo. Per lui, 252 presenze e 62 gol. Non sono poche per un calciatore che dovrebbe alternarsi lì davanti con tre competizioni in corso nella prossima stagione (più, forse, la Supercoppa).

Giovane al momento sembra non dare le necessarie garanzie che servono per il vice Hojlund. Quest’anno ha sorpreso nella sua prima stagione in Serie A, prima con la maglia dell’Hellas Verona e poi col Napoli, ma sembra ancora un po’ acerbo per ricoprire un ruolo così importante; considerando le tante partite che si giocheranno, serve un centravanti garantito da almeno 30 presenze stagionali.

Il centravanti del Sassuolo gioca col 4-3-3, a Napoli ritroverebbe Grosso?

Otto gol e quattro assist per Pinamonti finora in Serie A, in 31 presenze stagionali. L’attaccante gioca nel 4-3-3 designato da Fabio Grosso per il Sassuolo, con due ali pure come Laurienté e Berardi a supporto. Non è detto che però possa sentirsi “solo” a Napoli.

Fabio Grosso è infatti uno dei nomi menzionati per la panchina azzurra in caso di addio di Antonio Conte; un tecnico giovane, che ha salvato ampiamente la sua squadra a cinque giornate dalla fine del campionato, e che vanta anche una breve esperienza all’estero con il Lione.

Insomma, Pinamonti sarebbe un centravanti ideale sia per Conte che per uno dei suoi possibili successori.