Sempre più adolescenti tra i campioni, grazie alla scienza. Ed è un problema (Guardian)

Antonelli è solo un esempio. Secondo gli esperti, i giovanissimi non hanno la struttura per competere in sport sempre più fisici. Interviene la scienza, ma è pericoloso

In Premier League c’è Max Dowman. Nella Formula Uno c’è Kimi Antonelli. Ma gli esempi sono ovunque: c’è un’impennata di adolescenza tra i campioni dello sport. Che il Guardian ha provato ad analizzare da un punto di vista più scientifico, parlando con un po’ di esperti.

“C’è uno schema? O questa sfilata di prodigi è semplicemente un miraggio, una di quelle illusioni ottiche che si presentano a ogni generazione di appassionati di sport che invecchiano e che pensano che i capitani della nazionale inglese di cricket, come i poliziotti, diventino sempre più giovani di anno in anno?”. Secondo il Guardian è una questione “interessante perché si suppone che i fenomeni adolescenziali siano casi eccezionali, rarità, miracoli che capitano una volta su un milione. I dati sono chiari: l’età di picco di prestazione in una vasta gamma di sport sta andando in una sola direzione, ed è verso l’alto. Tra il 1992 e il 2021, l’età media degli atleti olimpici, sia uomini che donne, è aumentata di due anni. Dal 1991, l’età media dei tennisti professionisti è passata da 20 a 26 anni, mentre anche i giocatori di cricket e di calcio maschili competono ai massimi livelli più a lungo”.

“Eppure eccoci qui, in una settimana in cui il Bayern Monaco stava seriamente valutando l’ipotesi di schierare il sedicenne Leonard Prescott tra i pali nella partita di Champions League di mercoledì (prima che Jonas Urbig riuscisse a recuperare da una commozione cerebrale), e in cui il Sunderland avrebbe offerto 13 milioni di sterline per Thiago Pitarch, la diciottenne stella dell’accademia del Real Madrid. Per non parlare del diciannovenne Kimi Antonelli, diventato il secondo vincitore più giovane di un Gran Premio nella storia: solo Max Verstappen ha tagliato il traguardo prima, a 18 anni nel 2016”.

“In effetti, la Formula Uno potrebbe offrire qualche indizio su ciò che sta accadendo. Non c’è dubbio, dopotutto, che ai massimi livelli del motorsport i piloti stiano diventando sempre più giovani: lo si può notare nelle grafiche delle posizioni di partenza che seguono, dove le immagini giovanissime di Oliver Bearman, Isack Hadjar e Gabriel Bortoleto (tutti ventunenni) guardano con speranza alle aspirazioni di campionato di Oscar Piastri (25) e Lando Norris (26). Persino Charles Leclerc e Verstappen, due dei piloti più esperti in pista, non hanno ancora compiuto trent’anni”.

Il punto è che c’entra la scienza, con tutta una serie di problemi accessori. “Le accademie piloti di Formula 1 si sono evolute in alcuni dei programmi di sviluppo atletico più finanziati e avanzati del settore, all’avanguardia nell’individuazione e nella rapida crescita dei talenti. I progressi tecnologici – che si tratti di scienze dello sport, psicologia o simulatori di ultima generazione – hanno reso possibile preparare i piloti alle esigenze uniche delle corse con meno esperienza in pista e in età più giovane rispetto al passato”.

Il Guardian ha parlato con Sean Cumming, professore di scienze motorie pediatriche all’Università di Bath, che ha contribuito a introdurre il biobanding – un sistema in cui gli atleti vengono raggruppati in base alla crescita e alla maturazione, piuttosto che all’età – nel calcio inglese (e ora anche scozzese), concorda. “Il gioco è diventato incredibilmente fisico: i giocatori sono più veloci, più potenti, più forti. Per competere a quel livello, bisogna essere in grado di competere fisicamente con adulti a tutti gli effetti, e alcuni dei giocatori che si sviluppano più tardi semplicemente non saranno in grado di farlo prima dei 20 anni circa.”

“Ma i giovani atleti che raggiungono la maturità fisica precocemente, diciamo a 16 anni, ricevono un supporto migliore rispetto al passato. Gli atleti si trovano ora in una posizione privilegiata in termini di conoscenza e consapevolezza su come supportarli.”

Nelle accademie di prima categoria della Premier League, ad esempio, i giovani calciatori vengono guidati attraverso un allenamento di forza e condizionamento “adeguato al loro sviluppo”: “non si tratta di sottoporre i ragazzi a carichi eccessivi, ma di insegnare loro la tecnica in modo che, quando saranno pronti a beneficiare dell’allenamento con i pesi, possano farlo molto rapidamente.”

Per Cumming è importante ricordare che anche i corpi dei giovani atleti continuano a crescere e a svilupparsi completamente fino ai vent’anni, il che significa che rimangono suscettibili agli infortuni e che i carichi di lavoro devono essere gestiti con attenzione.

“In fin dei conti, il cervello maschile non matura completamente prima dei 23 anni: possono fare sciocchezze, commettere errori, hanno bisogno di persone intorno a loro. Quindi, pur sottolineando le misure di tutela, sicurezza, formazione, cura dei giocatori e tutoraggio presenti nelle accademie di categoria uno, nutro delle preoccupazioni riguardo al fatto che i giovani vengano inseriti negli spogliatoi per adulti delle categorie inferiori”.