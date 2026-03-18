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Kimi Antonelli: “Ho festeggiato la vittoria con la gramigna di mia madre, ora penso a come continuare a trionfare”

A Repubblica: "Lunedì sera ero con degli amici a casa, una cosa tranquilla perché ero ancora rincoglionito dal weekend. Sto iniziando ad accorgermi che la mia vita sta cambiando".

Paz Shanghai (Cina) 15/03/2026 - gara F1 / foto Psnewz/Image Sport nella foto: Andrea Kimi Antonelli

Kimi Antonelli, dopo la sua prima vittoria in un Gran Premio di Formula 1, ha raccontato i suoi festeggiamenti in un’intervista a La Repubblica.

L’intervista a Kimi Antonelli

Un Mondiale di Formula Uno un pilota italiano non lo vince dai tempi di Ascari, e ora tutti guardano a lei: lo sente, che tutto sta cambiando?

Sì, che la mia vita stia un po’ cambiando sto iniziando ad accorgermene, è vero, ma adesso non ci voglio pensare più di tanto“.

E invece vincere il titolo, adesso è un obiettivo?

Non penso al titolo, ma penso a come vincere, a come continuare a vincere“.

Sua madre ha detto che a casa aveva pronta la gramigna invece delle tagliatelle…

Sì, alla fine ho mangiato la gramigna. Poi lunedì sera i miei amici mi hanno organizzato una festa, a casa mia. Abbiamo fatto una cosa molto tranquilla però, anche perché io ero ancora un po’ rincoglionito dal weekend“.

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