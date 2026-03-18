Kimi Antonelli: “Ho festeggiato la vittoria con la gramigna di mia madre, ora penso a come continuare a trionfare”

A Repubblica: "Lunedì sera ero con degli amici a casa, una cosa tranquilla perché ero ancora rincoglionito dal weekend. Sto iniziando ad accorgermi che la mia vita sta cambiando".

Kimi Antonelli, dopo la sua prima vittoria in un Gran Premio di Formula 1, ha raccontato i suoi festeggiamenti in un’intervista a La Repubblica.

L’intervista a Kimi Antonelli

Un Mondiale di Formula Uno un pilota italiano non lo vince dai tempi di Ascari, e ora tutti guardano a lei: lo sente, che tutto sta cambiando?

“Sì, che la mia vita stia un po’ cambiando sto iniziando ad accorgermene, è vero, ma adesso non ci voglio pensare più di tanto“.

E invece vincere il titolo, adesso è un obiettivo?

“Non penso al titolo, ma penso a come vincere, a come continuare a vincere“.

Sua madre ha detto che a casa aveva pronta la gramigna invece delle tagliatelle…

“Sì, alla fine ho mangiato la gramigna. Poi lunedì sera i miei amici mi hanno organizzato una festa, a casa mia. Abbiamo fatto una cosa molto tranquilla però, anche perché io ero ancora un po’ rincoglionito dal weekend“.