Scrive il Corsport: “se Lukaku tornasse, avrebbe un confronto con Conte e Manna". Ma se non torna si aprirebbe il valzer dei provvedimenti e c'è il nodo infortunio: Rom ha detto la verità?

Se Lukaku non torna, può finire in ogni modo. L’ipotesi rescissione

Mattinata d’attesa a Castel Volturno, anche se il finale sembra scritto. Lukaku non si presenta e il Napoli lo mette fuori rosa. Poi, tutto può accadere. Potrebbe finire con un arbitrato e in quel caso sarà da stabilire se il giocatore ha detto la verità a proposito dell’infiammazione e del versamento laddove ha subito l’infortunio la scorsa estate. Perché se ha detto la verità, allora il calciatore potrebbe avere qualche carta da giocare. Altrimenti rischia grosso per inadempienza e si potrebbe giungere alla rescissione che non dispiacerebbe al club di De Laurentiis che continua a pagare l’attaccante sei milioni netti l’anno.

Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport:

Esiste una realtà scritta: il Napoli riprenderà oggi alle 11.30 gli allenamenti dopo tre giorni di pausa e Conte, al rientro in azione dopo il periodo di pausa concordato con il club in linea con la precedente sosta di novembre, aspetta in campo anche Romelu Lukaku. E poi ce n’è un’altra parallela, ancora ipotetica e tutta da scrivere: se Romelu non si presenterà al centro sportivo di Castel Volturno per la prima seduta doppia di lavoro verso il Milan, partita che comunque salterà, andrà fuori rosa. La linea del club e dell’allenatore è questa e non prevede possibilità di ripensamenti.

Il Napoli aveva già deciso di multare Lukaku venerdì scorso: per aver scelto autonomamente, cioè in assenza di un accordo con la società, di restare a lavorare in Belgio al fine di migliorare la sua condizione fisica, dopo la rinuncia alla tournée negli States con la nazionale.

Le diplomazie hanno continuato a lavorare anche ieri: l’agente di Lukaku, Federico Pastorello, ha sempre mantenuto i contatti con il ds

Manna, sin dalla prima call a tre con il giocatore, gestendo una situazione che oggi arriverà a un epilogo. Tutto dipende dalla scelta di Romelu, protagonista di una notte di intense riflessioni che stamattina lo porteranno a optare per una delle due strade del bivio: se tornerà a Castel Volturno per la ripresa, avrà un confronto diretto con Conte e Manna e poi si vedrà. Se invece non si presenterà, scatteranno automaticamente i provvedimenti. Finale aperto, dentro o fuori (rosa).