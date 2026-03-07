Home » Il Campo » Calcio Italiano

Scamacca-Udinese finisce 2-2, la doppietta del bomber orobico riacciuffa i friulani ma non basta: Dea fuori dalla zona Europa

Friulani in vantaggio per 2 a 0 fino al 75', poi Scamacca sale in cattedra: doppietta in 4 minuti e 2 a 2. L’Atalanta resta settima a 46 punti e fuori anche dalla zona Conference

Scamacca, Atalanta

Mg Bergamo 24/08/2025 - campionato di calcio serie A / Atalanta-Pisa / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Gianluca Scamacca

I friulani, al 55′, conducevano 2-0, ma non avevano ancora fatto i conti con Scamacca, che in soli quattro minuti ha riacciuffato la squadra di Runjaic. L’Atalanta resta settima a 46 punti e fuori anche dalla zona Conference.

Scamacca-Udinese: il report del match

Al 39′, su corner battuto da Zaniolo, Kristensen di testa sigla l’1-0. Questo è il risultato con cui si chiude il primo tempo. Al 55′ arriva lil raddoppio dell’Udinese: dopo due miracoli difensivi di Kolasinac, Davis trova la stoccata vincente che porta il match sull’2 a 0.

La partita resta equilibrata fino agli ultimi minuti, quando Scamacca prende in mano la situazione. Tra il 75′ e il 79′ firma una clamorosa doppietta, riportando in vantaggio e poi fissando il punteggio finale sull’2-2.

Nonostante i continui ribaltamenti di fronte nel finale, il risultato non cambia: un pareggio che, fondamentalmente, lascia l’amaro in bocca ad entrambe.

