Scritte e minacce contro Cairo fuori al cimitero: “Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto”

Scritte contro Cairo fuori al cimitero: “Mamma e papà ti aspettano qui al più presto”

A Masio, in provincia di Alessanddra, paese d’origine di Urbano Cairo presidente del Torino, sono comparse scritte, insulti e minacce nei confronti del contestato proprietario del club granata. Ne scrive La Stampa:

“Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto”. La frase all’ingresso del cimitero del piccolo comune di Masio, al confine tra la provincia di Alessandria e quella di Asti, è stata tracciata con vernice spray nella notte. Una scritta pesante, che ha colpito profondamente un paese di poco più di mille abitanti nel cuore del Monferrato e che segna il punto più inquietante di una sequenza di insulti e minacce, comparsi anche nella vicina Quattordio, contro il presidente del Torino che di Masio è originario. Durante il fine settimana sono apparse almeno una decina di scritte e adesivi sui muri delle case, sui cartelli stradali, sui bidoni dell’immondizia e perfino sull’asfalto. Frasi offensive, in alcuni casi vere e proprie minacce: «Cairo porco», «Cairo la Finanza ti aspetta», fino a messaggi ancora più pesanti come «Sei il mio primo pensiero quando mi dicono “Sai chi è morto oggi?”».

Le scritte sarebbero comparse sabato, all’indomani della partita di campionato in cui il Torino è stato sconfitto dal Napoli, inserendosi nel clima di contestazione che da mesi una parte della tifoseria granata porta avanti nei confronti del presidente.

Nei pressi di un campo sportivo di Quattordio, sempre nell’Alessandrino, è comparsa la scritta “Cairo pagherai tutto, pagherai caro”.

