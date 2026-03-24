Cosa è successo a Lucca una volta arrivato a Napoli? Bella domanda, da un milione di euro. Anzi, da quasi 40 milioni di euro, che è la cifra sborsata per accaparrarsi uno dei calciatori più deludenti dell’era De Laurentiis. Gino Pozzo, patron dell’Udinese, ha provato a darsi e darci una spiegazione. Le sue parole a Radio Gr Parlamento.

Le parole di Pozzo su Lucca

Come mai Lucca non ha brillato al Napoli?

“Qui da noi aveva dimostrato grande efficacia, aveva fatto ottimi campionati. Bisogna avere un po’ di pazienza: le cose non girano subito come ci si aspetta. Non capisco il motivo, non è possibile che un giocatore così giovane cambi così tanto rendimento da un anno all’altro. Deve sicuramente tornare quel giocatore che conoscevamo: aveva carattere e segnava con continuità.”

Andremo al Mondiale?

“Credo di sì. La squadra c’è, sono sicuro che riusciremo a qualificarci per il Mondiale.”

Che opinione ha sul Var?

“Sono favorevole al Var. Nella quasi totalità dei casi ha risolto problemi che altrimenti sarebbero state ingiustizie. Sicuramente sarà perfezionato, ma è la direzione giusta. Questa tecnologia ha migliorato molto il calcio. Personalmente la giudico positivamente e in modo obiettivo. Ricordate che trent’anni fa ero contrario agli arbitri, adesso la situazione è molto migliorata.”