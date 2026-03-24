Hojlund: “A Napoli ho ritrovato il piacere di giocare a calcio”

“A Napoli ho ritrovato il piacere di giocare a calcio. Sembrava che fosse tutto finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ho sempre continuato a crederci. Non si può essere sempre al top, so bene che devo ancora lavorare e migliorare tanto. Su questo sono molto autocritico. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più.”

“Se guardiamo agli ultimi periodi al Manchester United, non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. Sono maturato di più. Ho sempre lavorato duramente e non si può valutare un attaccante solo per quello che fa negli ultimi metri o per i gol segnati. Nel calcio ci sono alti e bassi, fa parte del percorso: l’importante è restare sempre concentrati, come ho fatto io, senza lasciarsi condizionare dalle opinioni dei media.”