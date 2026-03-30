Lukaku è sereno, si sta allenando, spera di evitare la rottura.

Sarebbe il primo caso di esclusione dalla rosa per troppa voglia di allenarsi (come peraltro ha sempre fatto, sin da ragazzino). Il mistero Lukaku, una lite col Napoli che sembra fondata sul nulla, almeno a noi del Napolista. Talmente stramba da far pensare ad altro. Lukaku è in Belgio che si allena perché ha l’obiettivo di tornare il più vicino possibile al Lukaku che fu. Domani scade l’ultimatum del club e di Conte. Se non rientra alla base, sarà messo fuori rosa.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

La diplomazia è in azione da giorni. La porta avanti con grande pazienza Federico Pastorello, lo storico manager di Big Rom, con cui l’attaccante ha

contatti quotidiani: i due si sono sentiti anche ieri. Lukaku è a Bruxelles e sta continuando a lavorare. È molto sereno e spera di evitare la rottura clamorosa con Conte, da sempre il suo allenatore di riferimento. Oggi è la giornata decisiva: ci sarà una svolta in un senso o nell’altro. Sono previsti nuovi contatti tra Conte, Manna e Lukaku per scongiurare il muro contro muro ed arrivare ad un compromesso. Il Napoli ribadirà la necessità

di rientrare a Castel Volturno per concordare insieme un programma di recupero. Big Rom ha bisogno di ritrovarsi dal punto di vista atletico in modo da poter incidere. Finora in maglia azzurra lo ha fatto poco: 40 minuti appena da fine gennaio con un solo gol all’attivo (quello di Verona) arrivato all’ultimo istante di una partita complicatissima.