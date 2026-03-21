Occhio De Laurentiis, guarda quanta gente si mette in fila per visitare lo stadio Maradona (non sottovalutarne il fascino)

C'è voglia di San Paolo. In fila per un'ora. Straordinario successo della giornata del Fai. È un monumento della città. Giusto ristrutturarlo, non c'è solo il calcio: potrà ospitare Nfl e Nba

Occhio De Laurentiis, guarda quanta gente si mette in fila per visitare il Maradona (non sottovalutarne il fascino)

Si sono messi in fila a cominciare dalla 8.30. Sono in tanti, tantissimi, che hanno scelto anche lo stadio Maradona per la giornata del Fai (Fondo per l’ambiente italiano). Tecnicamente è quella che si definisce fila a ferro di cavallo. Un fila di un’ora per entrare. La foto non ha bisogno di ulteriori commenti. De Laurentiis dovrebbe riflettere ma sappiamo che ci sta riflettendo da tempo, anche perché un miliardo di euro per lo stadio è una somma a dir poco proibitiva e se non lo ha costruito nei primi ventidue anni, difficilmente lo farà in seguito. Con trecento o quattrocento milioni, non si realizza un bel niente. Meglio accordarsi magari alzando l’asticella il più in alto possibile.

Resterà per sempre lo stadio dove ha giocato Diego Armando Maradona e come abbiamo tristemente constatato col recente murales, i tifosi sono nostalgici (non c’è nessun calciatore del terzo e quarto scudetto nel murales). Il passato è fondamentale, più della contemporaneità vincente. Tutto questo per sottolineare lo straordinario successo pubblico del Maradona porte aperte. I visitatori vivranno anche il cosiddetto Miglio azzurro, ossia il tratto inedito percorso dai calciatori. Si potrà anche osservare da vicino il terreno di gioco, senza calpestarlo ovviamente.

Il Maradona – ex San Paolo – è un monumento della città. E c’è persino chi contesta l’investimento pubblico per ristrutturarlo. Come se Comune e Regione dovessero stare lì ad aspettare le decisioni del privato De Laurentiis. Il mondo è in piena evoluzione. Non esiste solo il calcio. Un domani il Maradona ristrutturato potrebbe ospitare partite di Nfl (campionato di football americano) così come dell’Nba europea che sta per nascere, e tanti altri eventi. Senza dimenticare che senza il Napoli – parole dell’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza – incassa nettamente di più con i concerti che con la convenzione col Napoli.