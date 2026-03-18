Ecco come sarà il nuovo Maradona. Il Comune di Napoli stanzia 200 milioni

Va avanti il progetto di restyling della casa del Napoli in vista degli Europei 2032: i lavori costeranno 200 milioni. Il Comune di Napoli ha diffuso la presentazione del progetto che si colloca in una vera e propria trasformazione urbana.

Restyling stadio Maradona: tutti i dettagli dei lavori

Dietro la trasformazione del Maradona c’è un investimento imponente: la spesa complessiva supera i 200 milioni. Una cifra che conferma la portata strategica dell’intervento – la cui matrice economica deriva dal protocollo di intesa tra Comune di Napoli e Regione Campania – non più limitato a lavori puntuali ma pensato come una vera rigenerazione dell’impianto. Stadio Maradona, vertice alla Figc per il restyling: il Comune attende i fondi regionali Le risorse serviranno a coprire tutte le fasi del progetto: dal recupero del terzo anello alla completa riconfigurazione degli spalti, fino alla realizzazione delle nuove aree hospitality e agli interventi di sostenibilità energetica. L’investimento sarà distribuito nel tempo, seguendo la logica dei lotti funzionali, e non si esclude il coinvolgimento di capitali privati, soprattutto per le componenti commerciali e premium.

Terzo anello stadio Maradona e parcheggi

I lavori non dovrebbero intaccare il regolare svolgimento degli eventi. I primi interventi riguarderanno il terzo anello, interdetto dal 2004 dopo il rilevamento di vibrazioni nelle aree circostanti. Grazie all’apertura del settore, verranno aggiunti circa 15mila posti a sedere per un toptale di 70mila spettatori. Il secondo intervento riguarda i parcheggi, oggi non utilizzati: il totale dei posti auto allo stadio Diego Armando Maradona sarà di circa 220, mentre 1000 saranno quelli riservati per le moto. La distribuzione sarà la seguente:

Parcheggi VIP e VVIP : circa 20 posti auto, collocati sotto la Tribuna Centrale e riservati a utenza selezionata (VIP, VVIP, ecc.).

: circa 20 posti auto, collocati sotto la Tribuna Centrale e riservati a utenza selezionata (VIP, VVIP, ecc.). Parcheggi sotto la Curva A: circa 200 posti auto e oltre 1.000 posti moto, destinati all’utenza generale, con particolare attenzione alle persone con disabilità, sponsor, media, operatori televisivi, personale di sicurezza e staff tecnico-operativo dello stadio.

Via la pista d’atletica

Gli spalti saranno più vicini al campo: via la pista d’atletica e visibilità migliorata. La progettazione geometrica delle gradinate sarà sviluppata secondo criteri di visuale ottimale, con verifica delle linee di vista e dei valori di “C-value”, garantendo da ogni posto a sedere la completa visibilità del terreno di gioco. Si partirà con due settori pilota: curva e distinti saranno i primi due settori a testare le nuove soluzioni, prima di estendere l’intervento a tutto il primo anello. Il risultato sarà quindi uno stadio più moderno, intenso e conforme agli standard UEFA più elevati.

Arriva la nuova copertura

Un altro intervento significativo riguarderà la copertura dello stadio.Verrà aumentata la superficie per proteggere le gradinate dagli agenti atmosferici e migliorare il comfort degli spettatori nei settori più esposti.

Stadio Maradona premium

Verranno creati skybox, field box e nuove aree hospitality, con servizi di alto livello destinati a sponsor, aziende e pubblico premium. Veri e propri spazi esclusivi, lounge, ristorazione e servizi per generare ricavi anche fuori dai giorni partita.

Stadio Maradona Experience

Diego Armando Maradona Experience: progetto che punta a trasformare lo stadio in un vero e proprio hub urbano, con percorsi educativi e fruitivi rivolti a diverse categorie di utenti, dalle scuole alle famiglie, fino ai visitatori nazionali e internazionali. Il progetto offrirà un’esperienza immersiva, innovativa e accessibile, attraverso l’impiego delle più moderne tecnologie multimediali: realtà aumentata e virtuale, installazioni interattive e multisensoriali, ologrammi e sistemi audiovisivi ad alta definizione, il tutto pensato per garantire un’esperienza inclusiva anche a persone con disabilità visive o uditive.

Maradona Stadium Tour

Ci sarà un percorso guidato per visitatori che potranno accedere a spazi fino ad ora inaccessibili come gli spogliatoi, il tunnel di accesso, bordo campo e tribune. Previsti servizi, aree commerciali, spazi per eventi e la possibilità di sviluppare soluzioni legate alle energie rinnovabili.