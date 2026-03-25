La Gazzetta. I rossoneri, secondo i famosi XGoals, avrebbero dovuto avere dieci gol in più. E Maignan para decisamente più di Milinkovic e Meret (non perché subisca più tiri)

Il Milan segna quanto il Napoli ma sbaglia molti più gol

A volte le statistiche sfatano i luoghi comuni. Che, in questo caso, accreditano il Milan di Allegri del calcio primitivo che non tira mai in porta. Non è così, scrive la Gazzetta. L’aspettativa di gol del Milan (i famigerati X Goals) è superiore a quella del Napoli di Conte, poi le due squadre segnano più o meno gli stessi gol. Gli attaccanti azzurri segnano i gol dovuti: 46 gol con un xg di 46,5. Mentre il Milan è dietro di dieci reti.

Scrive la Gazzetta:

Si è spesso scritto della capacità dei rossoneri di sbloccare le partite al primo tiro in porta, ma in realtà gli xg, che misurano l’aspettativa dei gol segnati in base alla pericolosità delle occasioni create, raccontano di un Conte molto più cinico di Max: in Serie A il Milan vanta 47 reti realizzate, ma l’aspettativa era di oltre 55; il Napoli, invece, ha segnato 46 gol con un xg di 46,5, sostanzialmente in linea, dunque, con le chance prodotte.

Nel calcio tanto fanno le qualità degli interpreti. Vedi Mike Maignan, che in 29 partite ha messo assieme la bellezza di 81 parate, salvando l’81,1% dei tiri (migliore in Serie A). Un dato molto maggiore a quello della combo azzurra Milinkovic-Meret, 56 in due. E se pensate che il Milan conceda molto più del Napoli, forse avete una prospettiva un po’ esagerata: i rossoneri subiscono in media 11,2 tiri a partita, i campioni d’Italia 10,6.