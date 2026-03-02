McTominay avverte ancora fastidio, non è detto che rientri col Torino (Sky Sport)

Il Napoli accelera verso il Torino e ritrova un’arma preziosa. A Castel Volturno la squadra di Antonio Conte ha iniziato la preparazione per la sfida in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Stadio Diego Armando Maradona, con una doppia seduta che ha regalato segnali incoraggianti dall’infermeria.

La notizia più attesa riguarda Kevin De Bruyne. Come riferito da Francesco Modugno a Sky Sport, il centrocampista belga è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo nella giornata di oggi, 2 marzo. Un rientro che sa di liberazione dopo il lungo stop iniziato lo scorso ottobre, quando fu costretto ad abbandonare il campo durante la gara contro l’Inter.

Per Conte è una boccata d’ossigeno. De Bruyne restituisce qualità, visione e leadership a una mediana che, nel rush finale, avrà bisogno di lucidità ed esperienza. La sua condizione è giudicata discreta, nonostante l’assenza prolungata: inevitabilmente manca il ritmo partita, ma le possibilità di una convocazione contro il Torino sono in crescita. Se dovesse essere della gara, il belga partirebbe dalla panchina, pronto a offrire il suo contributo a gara in corso.

Situazione diversa per Scott McTominay. Lo scozzese avverte ancora fastidio dopo l’uscita all’intervallo contro il Genoa e ha già saltato le ultime quattro partite. Il suo recupero resta in dubbio e solo nei prossimi giorni si capirà se potrà essere almeno tra i convocati per venerdì.

Più vicino, invece, il pieno rientro di Frank Zambo Anguissa. Già convocato per la trasferta di Verona, si era scelto di non forzare i tempi. Contro il Torino dovrebbe tornare completamente a disposizione, offrendo a Conte un’alternativa fondamentale in una fase cruciale della stagione.