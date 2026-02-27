Il Napoli giocherà due volte di venerdì in tre settimane, contro Torino e Cagliari
Match serale quello coi granata, mentre la trasferta a Cagliari è alle 18:30. In mezzo, la partita contro il Lecce, sabato 14 marzo alle 18.
Il Napoli spoilera data e orario del match contro il Torino. Gli azzurri affronteranno i granata al Maradona venerdì 6 marzo alle 20.45.
Poco dopo aver annunciato sui propri canali social le informazioni sulla 28esima giornata di campionato, sono state rese note anche le altre due partite successive:
Napoli-Lecce: sabato 14 marzo ore 18.
Cagliari-Napoli: venerdì 20 marzo ore 18:30.