Napoli: De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo, Anguissa dovrebbe esserci contro il Torino (Di Marzio)

Rientri importanti a centrocampo si prospettano per il Napoli, tra cui Kevin De Bruyne, fermo da fine ottobre.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

Il Napoli di Antonio Conte comincia la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo nella giornata odierna (2 marzo). Il belga era fermo da ottobre 2025, quando si fermò nella sfida contro l’Inter. Discorso diverso per Scott McTominay che sente ancora fastidio e il suo recupero non è ancora certo. Lo scozzese ha saltato le ultime 4 gare. Zambo Anguissa è invece prossimo al rientro, era già tornato per il Verona, ma si è scelto di procedere con cautela. Contro il Torino il camerunese dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte.